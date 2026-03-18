السوداني للسفير الايطالي: نرفض استهداف مقار الحشد والبعثات الدبلوماسية

وشهد اللقاء، وفق بيان لمكتب ، "استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل استمرار الصراع وتداعياته على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي".وثمن السوداني "موقف ايطاليا لعدم مشاركتها بهذه الحرب التي ألقت بظلالها على جميع دول المنطقة ولاسيما ، مجددا ادانته ورفضه لاستهداف مقرات والبعثات الدبلوماسية، مؤكدا المضي بالجهود الداعمة للاستقرار وعدم اتساع دائرة الصراعات، وتغليب لغة الحوار في حل الأزمات".وأشار السوداني الى "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد والوقف الفوري لأي اعتداءات او أعمال عسكرية، مبيناً أهمية دعم مبادرة العراق بتشكيل تحالف دبلوماسي لإنهاء الحرب ووقف التهديدات التي تعيق الحركة الاقتصادية والتنموية الاقليمية والدولية".من جانبه عبر السفير الإيطالي عن "تقديره لدور رئيس والقوات الامنية العراقية في دعم الاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية، مؤكدا دعم بلاده لمبادرة العراق بتشكيل تحالف دبلوماسي لوقف الحرب وترسيخ الاستقرار في المنطقة وحل أزماتها".