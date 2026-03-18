الخارجية العراقية: استهداف منشآت الطاقة تصعيد غير مبرر

وجاء في بيان للوزارة، "تُعربُ عن إدانةِ جمهوريةِ الشديدةِ للتصعيد الخطير المتمثل في استهداف منشآتِ الطاقة في حقلِ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لما يُمثّله ذلك من تهديدٍ مباشرٍ لأمنِ واستقرارِ المنطقة، وانتهاكٍ واضحٍ للمبادئِ والقواعدِ الأساسيةِ للقانون الدولي".وأكدت الوزارة أن "استهدافَ البُنى التحتية الحيوية، ولا سيما منشآتِ الطاقة، يُعدّ تصعيداً غيرَ مبررٍ من شأنه أن يُفاقم التوترات الإقليمية، ويُعرّض المصالح الاقتصاديةَ وسلامةَ المدنيين لمخاطر جسيمة، بما ينعكس سلباً على استقرار أسواق ".وجددت وزارة الخارجية "موقف جمهورية العراق الثابت الداعي إلى تجنّبِ الانجرار نحو مزيدٍ من التصعيد الذي قد يُؤدي إلى تداعياتٍ خطيرة"، كما شددت على أهمية احترام سيادة الدول وحمايةِ منشآتها الحيوية.