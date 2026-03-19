العراق يؤكد إسناد جهود الدول العربية والإسلامية لوقف الأعمال العسكرية

وقال لرئيس في بيان ان "رئيس استقبل، اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى إيلدار نادر سليموف"، مبينا انه "جرى استعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع العامة في المنطقة والجهود المختلفة لوقف الحرب وإعادة والدولي".وبيّن للسفير "إسناد العراق لكل الجهود التي تبذلها والدول الإسلامية، والتنسيق المتعدد الأطراف من أجل أمن المنطقة وشعوبها، ووقف الأعمال العسكرية التي ستؤدي إلى المزيد من التطرّف وإعاقة التنمية، وإتاحة الفرصة لعودة الأنشطة الإرهابية".من جانبه، أكد السفير تثمين "حكومة بلاده لجهود العراق، ومواقفه المعززة للاستقرار، وحشد جهودالدول الإسلامية لدعم وقف الحرب، وتشجيع حل المشاكل والخلافات عبر الحوار".