رئيس الوزراء: منفذو الاعتداء على مقر المخابرات مجموعة جبانة استباحت الدم

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أجرى، اليوم الأحد، زيارة الى مقر في العاصمة ، وكان في استقباله ، وعدد من المسؤولين والكوادر المتقدمة بالجهاز"، مبينا انه "اطلع ميدانياً على تفاصيل الاعتداء الآثم الذي تعرّض له مقر الجهاز يوم أمس، وأدى الى إرتقاء أحد المنتسبين الأبطال شهيداً".وأمر "الجهات المعنية في الجهاز وبالتعاون مع باقي الجهات الأمنية بالاستمرار في التحقيق الدقيق بملابسات الاعتداء، والكشف عن النتائج والإعلان لشعبنا العراقي الكريم عن الجهة التي تقف وراء هذا الفعل الإرهابي المشين، وعدم التردد في فضحها وتقديمها الى العدالة".واجتمع رئيس الوزراء برئيس الجهاز والكادر المتقدم والمسؤولين، واستمع الى عرض أمني شامل، تضمن معطيات العمل المعلوماتية والميدانية، في إطار المهام والواجبات المناطة.وأدلى خلال الزيارة بحديث هام، موجهاً خطابه الى قيادات ومنتسبي جهاز المخابرات الوطني، وباقي والعسكرية، وعموم أبناء شعبنا العراقي الكريم.واكد ان "من ارتكب هذه الجريمة الغادرة، هم مجموعة جبانة استباحت الدم العراقي، وتجاوزت على مؤسسات الدولة"، مشيرا الى ان "من يتجرّأ على الدم العراقي لا يمثل ، ولا تبرر أي عقيدة هذه الجريمة، ولو كانت هناك عقيدة وراء الجريمة، فهي بلا شك مشوهة وهدّامة".وتابع ان "الحكومة تتصرف وفق منطق الحكمة والمسؤولية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيادي أمام جريمة استباحة الدم العراقي والتجاوز على المصالح العليا للبلد"، لافتا الى ان "على القوى السياسية الوطنية الاضطلاع بدورها، واتخاذ موقف واضح وصريح مما يحصل من اعتداءات تستهدف الدولة ومؤسساتها، وتغامر بمستقبل البلد".وبين ان "هناك من أعطى لنفسه الحق بتحديد قرار الحرب والسلم، لكننا نؤكد أن هذا القرار هو للدولة وحدها، وهي من تحدد وتحمي مصالح العراق".