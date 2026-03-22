السوداني يوعز بتوزيع اراض مخدومة لعوائل الشهداء

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الأحد، مجموعة من عوائل شهداء قواتنا المسلحة من مختلف الصنوف والتشكيلات".ورحّب بالحضور، واستمع الى مداخلات ومطالب عدد من ذوي الشهداء، وأوعز الى "الدوائر المعنية بالوزارات بمتابعة أحوال عوائل الشهداء، من خلال التواصل المباشر معها، وتكثيف الجهود لمتابعة شؤونهم، والوصول إليهم أينما كانوا".كما وجه "ببذل المزيد من أجل متابعة الاحتياجات المعاشية الخاصة لهذه العوائل المضحّية، وضمن الصناديق المخصصة لهم في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة ، وكذلك من خلال مسؤولية ، ومتابعة استكمال معاملاتهم الحقوقية والاعتبارية، ورعايتهم الصحية والعلاجية، وكل ما يتعلق بتوفير قروض السكن وتخصيص قطع الأراضي السكنية لهم".وأكد "حرصه على استقبال عوائل الشهداء في مختلف المناسبات، ومهما كانت الظروف، تقديراً للتضحيات العظيمة لأبنائها، الذين بدمائهم حافظنا على الدولة، وبات ينعم اليوم بالأمن والاستقرار، وخصوصاً بعد الانتصار على عصابات داعش الارهابية"، مشيراً الى "الاحداث المؤسفة الأخيرة التي تسببت بارتقاء عدد من الشهداء، نتيجة انعكاسات الحرب على الجمهورية الاسلامية الايرانية".وشدد "اننا نؤكد التزامنا كحكومة بخدمة ورعاية عوائل الشهداء وذويهم، ونؤكد عمل جميع الدوائر المعنية في تقديم أفضل سبل الرعاية والاهتمام بهذه العوائل الكريمة"، مشيرا الى انه "تم توزيع قطع أراضٍ مخدومة وضمن مبادرات المطوّر العقاري، والعمل جارٍ على استكمال باقي حقوق كل عوائل الشهداء".وتابع ان "على الدوائر المعنية وضع الحلول الفورية وحسم العقبات الادارية المتعلقة برواتب الشهداء واطلاقها"، لافتا الى ان "مسيرة التضحية مستمرة من أجل المحافظة على مبادئنا وقيمنا وثوابتنا الوطنية، ومن أجل بلد آمن ومستقر ومستقل وقوي وموحّد بجميع أبناء الشعب العراقي".وذكر ان "تعقيدات المشهد في المنطقة تدفعنا الى حالة من الوحدة والتكاتف والتعاون كمجتمع، وكذلك لدعم الدولة ومؤسساتها"، موضحا ان "العراق مرّ بحروب ومحطّات صعبة، وآن الأوان أن نحافظ على شعبنا وبلدنا من اي قرار قد يؤدي لمزيد من الخسائر".