رئاسة الجمهورية تدين استهداف مبنى جهاز المخابرات الوطني: انتهاك صارخ

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ ، إن "المنطقةُ تمرُّ بظروفٍ استثنائيةٍ حسّاسةٍ تقتضي من الجميع العملَ الجادَّ من أجل اجتيازها، ومنذ بدء عدوانِ الكيانِ الصهيوني على الجمهورية الإسلامية، تعرَّض العراقُ ومؤسَّساته الأمنيةُ والعسكريةُ والمدنيةُ إلى هجماتٍ متكرِّرة، كان آخرُها الاعتداءُ الذي استهدف مقرَّ جهازِ المخابراتِ الوطنيِّ العراقي، والذي أسفر عن استشهادِ أحدِ منتسبيه".واضافت إنَّ "هذا العدوانَ يُعدُّ انتهاكًا صارخًا لسيادةِ العراقِ وأمنِه واستقراره، ومحاولةً للنيلِ من مؤسَّساته الأمنية التي تضطلعُ بدورٍ وطنيٍّ مهمٍّ في حماية البلاد وصونِ أمنِ مواطنيها".وتابعت: "نُعربُ عن خالصِ تعازينا ومواساتنا لذوي الشهيد"، داعية إلى "ملاحقةِ الجهاتِ المسؤولةِ عن هذا الاعتداء وتقديمِها إلى العدالة لينالوا جزاءَهم العادل".واكدت على "ضرورةِ تعزيزِ الجهودِ الوطنيةِ المشتركة لحمايةِ المؤسَّساتِ الحيوية، وترسيخِ الأمنِ والاستقرار، ورفضِكلِّ أشكالِ العنفِ والإرهاب".