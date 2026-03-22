العراق يعزي قطر وتركيا بسقوطِ طائرة مروحية في المياهِ الإقليمية القطرية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، انه "تُعربُ وزارة الخارجيةِ عن خالصِ تعازيها وصادقِ مواساتها إلى دولةِ الشقيقة والجمهوريةِ التركيةِ الصديقة، على إثر حادثِ سقوطِ طائرة مروحية في المياهِ الإقليمية القطرية، نتيجةَ تعرّضها لعطلٍ فنيّ أثناء تأديةِ واجبٍ روتيني، مما أسفرَ عن وقوعِ عددٍ من الضحايا في صفوفِ منتسبي القواتِ المشتركةِ القطريةِ–التركية".وأضاف البيان "إذ تُعبّرُ الوزارة عن تضامن جمهوريةِ الكامل مع حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين في هذا الحادث الأليم، فإنها تتقدّمُ بأحرّ التعازي إلى ذوي الضحايا، متمنيةً الشفاءَ العاجلَ للمصابين، والسلامةَ لجميع العاملين في المهام المماثلة".