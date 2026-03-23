الأعرجي للسفير التركي: العراق أجرى عدة الاتصالات لوقف الحرب الدائرة

وذكر لمستشار ، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " ، ، استقبل سفير جمهورية لدى ، بورا إينان، وتناول اللقاء بحث تطورات العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار".واردف، أن " ، أجرت سلسلة من الاتصالات مع الأشقاء والأصدقاء لوقف الحرب الدائرة"، معرباً عن أمله في "إنهاء التصعيد عبر تحالف دبلوماسي دولي ضاغط يُسهم في وقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والتفاهم، وصولاً إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة".واضاف ان "الحكومة حريصة على تطوير العلاقات مع تركيا في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ولا سيما في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب".بالمقابل، أوضح السفير التركي، أن "بلاده، بالتعاون مع الدول الصديقة، كثّفت جهودها الدبلوماسية من خلال إجراء اتصالات متعددة لاحتواء الأزمة وخفض التوتر، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي".وأشار الى "التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة وطريق التنمية، إضافة إلى التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين".