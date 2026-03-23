من الأنبار.. السامرائي يؤكد ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك

أكد رئيس تحالف العزم ، اليوم الاثنين، ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك لمعالجة التحديات.

وقال اعلام العزم في بيان، " ضمن جولته في ، زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، يرافقه وفد رفيع من نواب وقيادات تحالف العزم، مضيف الشيخ عبود خميس حسناوي شيخ عموم ، حيث كان في استقباله الشيخ عبود خميس وعدد من شيوخ ووجهاء القبيلة، وجرى بحث عدد من القضايا التي تهم أبناء المحافظة وواقعها الخدمي والأمني".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز التواصل مع القيادات العشائرية ودورها في دعم الاستقرار المجتمعي، إلى جانب التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك لمعالجة التحديات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار في .

وفي شأن متصل، زار رئيس تحالف العزم، يرافقه عدد من نواب وقيادات تحالف العزم، الشيخ أركان خلف الطرموز شيخ عام مرعي في منطقة الخمسة كيلو، حيث جرى بحث عدد من القضايا التي تهم أبناء الأنبار وواقعها الخدمي والأمني.



وأضاف البيان "تناول اللقاء أهمية التواصل مع القيادات العشائرية ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي، إلى جانب التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمعالجة التحديات، والعمل المشترك بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاستقرار في المحافظة".