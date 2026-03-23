لبحث القضايا العامة.. السامرائي يزور مضيف شيخ قبيلة البو چليب في الأنبار

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " وعلى رأس وفد من نواب وقيادات التحالف، زار مضيف الشيخ طالب العيادة شيخ چليب في لبحث عدد من القضايا المرتبطة بواقع المحافظة واحتياجات أبنائها".وتابع، ان "اللقاء تناول أهمية تعزيز التواصل مع العشائر ودورها في دعم الاستقرار المجتمعي، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون بين القيادات المحلية وممثلي المحافظة في لمعالجة التحديات الخدمية والأمنية، والعمل المشترك بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين".