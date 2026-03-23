السامرائي يؤكد من الأنبار أهمية تعزيز التواصل مع القيادات العشائرية

أكد رئيس تحالف العزم ، اليوم الاثنين، أهمية تعزيز التواصل مع القيادات العشائرية، وذلك ضمن جولته في .

وقال اعلام العزم في بيان، " ضمن جولته في ، زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، يرافقه وفد رفيع من نواب وقيادات تحالف العزم، مضيف الشيخ علي حماد سمير الشلال شيخ المحامدة، حيث كان في استقباله الشيخ علي الحماد وعدد من شيوخ ووجهاء القبيلة، وجرى بحث عدد من القضايا التي تهم أبناء المحافظة وواقعها الخدمي والأمني".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز التواصل مع القيادات العشائرية ودورها في دعم الاستقرار المجتمعي، إلى جانب التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك لمعالجة التحديات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار في المحافظة".

الى ذلك، ذكر للسامرائي في بيان، انه "ضمن جولته في محافظة ، زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، يرافقه عدد من نواب وقيادات تحالف العزم، مضيف وكان في استقباله الشيخ حميد الشوكة شيخ عموم قبيلة البوذياب في محافظة الأنبار، حيث جرى بحث عدد من القضايا التي تهم أبناء المحافظة وواقعها الخدمي والأمني".

كما زار رئيس تحالف العزم، وفق البيان، مضيف قبيلة ، يرافقه عدد من نواب وقيادات تحالف العزم، حيث كان في استقباله للقبيلة، الشيخ خميس مخلف ، وعدد من الشيوخ والوجهاء، وجرى بحث عدد من القضايا التي تهم أبناء المحافظة وواقعها الخدمي والأمني.



وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية التواصل مع القيادات العشائرية ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي، إلى جانب التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمعالجة التحديات، والعمل المشترك بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاستقرار في الأنبار".