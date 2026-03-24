الإطار التنسيقي يدين الاستهدافات المتكررة لقوات الحشد: انتهاك للسيادة
2026-03-24 | 17:23
307 شوهد
ادان الإطار التنسيقي، الاستهدافات المتكررة لقوات
الحشد الشعبي
في
العراق
، معتبرا إياها انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية.
وجاء في بيان للإطار، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الطارئ المرقّم (166) في القصر الحكومي، لمناقشة مجمل التطورات في
العراق
والمنطقة، بحضور السيد
رئيس مجلس القضاء الأعلى
والسيد رئيس
هيئة الحشد الشعبي
".
وأدان الإطار التنسيقي الاستهدافات المتكررة لقوات
الحشد الشعبي
، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، مؤكداً دعمه لقرار
المجلس الوزاري
للامن الوطني القاضي بالسماح للقطعات الامنية العراقية بالدفاع عن نفسها وفق أوامر وتعليمات تصدر من
قيادة العمليات المشتركة
.
كما أدان الإطار استهداف المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وعبّر الإطار عن تضامنه مع الشعبين الإيراني واللبناني، داعياً إلى ترجمة هذا التضامن عبر فعاليات شعبية ومبادرات دعم إنساني.
وأكد الإطار التنسيقي على أهمية الحفاظ على المسار الدستوري في إدارة الخيارات الوطنية، وحق الدولة الحصري بما يتعلق بقرارات الحرب والسلم.
أحدث الحلقات
عشرين
الحـ شد والبيشمركة ينزفان.. استـ هداف متعدد الجهات! - عشرين م٥ - الحلقة ١ | الموسم 5
14:30 | 2026-03-24
عشرين
الحـ شد والبيشمركة ينزفان.. استـ هداف متعدد الجهات! - عشرين م٥ - الحلقة ١ | الموسم 5
14:30 | 2026-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
من الأخير
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
