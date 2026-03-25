السوداني وأمير قطر برفضان محاولات توسعة نطاق الصراع والحرب

وقال في بيان، "بحث رئيس هاتفياً، اليوم الأربعاء، مع أمير سمو الشيخ ، تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاسات استمرار الحرب على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتأثيرها على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد والتجارة العالمية".وشدد الجانبان على "رفض وإدانة محاولات توسعة نطاق الصراع والحرب"، وأكدا على "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون العربي المشترك من اجل إيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه الحرب".وشهد الاتصال وفق البيان "تأكيداً ودعماً لكل المبادرات الدبلوماسية التي تهدف الى حل النزاع، عبر حوار بناء يسهم في وقف الحرب وترسيخ الأمن، إضافة الى العمل الجاد لتعزيز الجهود التي تكفل سلامة حركة الملاحة البحرية والجوية".