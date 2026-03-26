بغداد وباريس تبحثان جهود استئناف المفاوضات ووقف الحرب

بحث وزير الخارجية العراقي ، الخميس، والسفير الفرنسي لدى ، الجهود والمساعي الجارية لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى وقف للحرب.

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيس ، السيد ، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى ، السيد ، في ، وخلال اللقاء، قدّم السفير الفرنسي تعازي بلاده بضحايا الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات البيشمرگة في ، وعناصر القوات التي تم استهدافها في ، إضافة إلى القوات العسكرية في منطقة خلال الأيام الماضية".

من جانبه، أعرب وزير عن تعازيه إلى الحكومة الفرنسية عبر السفير، بمقتل أحد العسكريين الفرنسيين جراء هجوم غادر نفذته عناصر خارجة عن القانون في إقليم .



كما استعرض الوزير خلال اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية على خلفية الهجمات الأخيرة، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف قوات البيشمرگة، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية أعربت عن اعتذارها بشأن الحادث، وأكدت أن الموقع المستهدف لم يكن مقرات تابعة لقوات البيشمرگة، مع التزامها بفتح تحقيق في ملابسات الحادث.



وتناول الجانبان وفق البيان "الجهود والمساعي الجارية في عدد من العواصم الإقليمية والدولية، الهادفة إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى وقف للحرب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.