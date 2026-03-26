العراق يقترح تشكيل مجموعة أوروبية لدراسة آليات تقديم الدعم المالي
سياسة
2026-03-26 | 15:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
649 شوهد
اعتبر وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين
، الخميس، أن
العراق
وبحكم موقعه الجغرافي أصبح جزءاً من جغرافية الحرب، فيما اقترح تشكيل مجموعة أوروبية لدراسة آليات تقديم الدعم المالي.
وقالت الخارجية في بيان، "تلقى نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من مفوضة
الاتحاد الأوروبي
لشؤون منطقة البحر المتوسط، السيدة دوبراڤكا شويتسا"، موضحة أنه "خلال الاتصال، أعربت المسؤولة الأوروبية عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع
العراق
وشعبه في مواجهة التحديات والهجمات التي يشهدها، مؤكدة حرصها على بحث سبل تقديم الدعم اللازم، ومستفسرة عن احتياجات العراق في هذه المرحلة".
وتناول الجانبان تداعيات الحرب وتأثيراتها الاقتصادية، لا سيما على الأسواق الأوروبية، في ظل
ارتفاع أسعار النفط
، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه العراق في تصدير النفط نتيجة الأوضاع الراهنة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية أن "العراق، وبحكم موقعه الجغرافي، أصبح – مع الأسف – جزءاً من جغرافية الحرب، رغم أن سياسة
الحكومة العراقية
تقوم على رفض الحروب كوسيلة لحل النزاعات، والإيمان بالحوار والمفاوضات"، وأشار إلى أن العراق تكبد خسائر بشرية نتيجة الهجمات، شملت سقوط ضحايا من قوات البيشمركة، إضافة إلى ضحايا من
الحشد الشعبي
وعناصر من الجيش العراقي.
وأوضح أن "استمرار الحرب انعكس سلبًا على الاقتصاد العراقي، لا سيما في ظل تعذر تصدير النفط"، مؤكداً حاجة العراق إلى دعم أوروبي في هذه المرحلة.
وفي هذا السياق، اقترح وزير الخارجية تشكيل مجموعة أوروبية، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي، لدراسة آليات تقديم الدعم المالي، خاصة في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة، مع توجيه المؤسسات المالية الأوروبية بهذا الشأن.
عشرين
العراق وايران.. لا يمكن الفراق في الحــ.رب! - عشرين م٥ - الحلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
عشرين
العراق وايران.. لا يمكن الفراق في الحــ.رب! - عشرين م٥ - الحلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
