العراق يقترح تشكيل مجموعة أوروبية لدراسة آليات تقديم الدعم المالي

وقالت الخارجية في بيان، "تلقى نائب رئيس ، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من مفوضة لشؤون منطقة البحر المتوسط، السيدة دوبراڤكا شويتسا"، موضحة أنه "خلال الاتصال، أعربت المسؤولة الأوروبية عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع وشعبه في مواجهة التحديات والهجمات التي يشهدها، مؤكدة حرصها على بحث سبل تقديم الدعم اللازم، ومستفسرة عن احتياجات العراق في هذه المرحلة".

وتناول الجانبان تداعيات الحرب وتأثيراتها الاقتصادية، لا سيما على الأسواق الأوروبية، في ظل ، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه العراق في تصدير النفط نتيجة الأوضاع الراهنة.



من جانبه، أكد وزير الخارجية أن "العراق، وبحكم موقعه الجغرافي، أصبح – مع الأسف – جزءاً من جغرافية الحرب، رغم أن سياسة تقوم على رفض الحروب كوسيلة لحل النزاعات، والإيمان بالحوار والمفاوضات"، وأشار إلى أن العراق تكبد خسائر بشرية نتيجة الهجمات، شملت سقوط ضحايا من قوات البيشمركة، إضافة إلى ضحايا من وعناصر من الجيش العراقي.



وأوضح أن "استمرار الحرب انعكس سلبًا على الاقتصاد العراقي، لا سيما في ظل تعذر تصدير النفط"، مؤكداً حاجة العراق إلى دعم أوروبي في هذه المرحلة.

وفي هذا السياق، اقترح وزير الخارجية تشكيل مجموعة أوروبية، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي، لدراسة آليات تقديم الدعم المالي، خاصة في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة، مع توجيه المؤسسات المالية الأوروبية بهذا الشأن.