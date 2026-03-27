العراق: الحرب على إيران عمل ضد جميع الشعوب المسلمة والمنطقة

وأكد الرئيس الإيراني في اتصال مع الرئيس أن "إرادة الراسخة هي مواصلة الدفاع المشروع والقوي في مواجهة أي عدوان".وتبادل الرئيسان بزشكيان ورشيد وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية عقب العدوان العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني ضد إيران.وأدان بزشكيان الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع القوات العسكرية والأمنية العراقية، مؤكدا استعداد إيران للتفاعل والتعاون بشكل أكبر مع ، والترحيب بزيارة نظيره العراقي إلى في وقت مناسب.من جهته، أدان الرئيس العراقي بشدة "الهجمات العدوانية التي شنتها وإسرائيل ضد إيران، مؤكدا تضامن العراق مع الإيرانية في وجه هذه الأعمال العدوانية.ووصف رئيس الجمهورية العراقي العدوان الأمريكي الإسرائيلي والحرب على إيران بأنه "عمل ضد جميع الشعوب المسلمة والمنطقة"، مشددا على الموقف المبدئي لبلاده الرافض لهذه الحرب، وعدم السماح لأطراف ثالثة باستخدام الأراضي العراقية للعدوان على إيران.