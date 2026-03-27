هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف بئر السبع والنقب
العراق يؤكد لإيران موقفه الرسمي الرافض للحرب
سياسة
2026-03-27 | 08:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
271 شوهد
اجرى رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية
مسعود بزشكيان
، مؤكدا موقف
العراق
الرسمي الرافض للحرب.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس الجمهورية في بيان ان "رئيس الجمهورية،
عبد اللطيف جمال رشيد
، اجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
مسعود بزشكيان
".
وأوضح ان "الرئيس رشيد قدم خلال الاتصال، خالص التعازي والمواساة إلى القيادة والشعب الإيرانيين باستشهاد عدد من القادة، وفي مقدمتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، فضلاً عن عدد من المواطنين المدنيين العزّل جرّاء العمليات الحربية، ولا سيما استهداف مدرسة ابتدائية للبنات".
وأكد رئيس الجمهورية "موقف
العراق
الرسمي الرافض للحرب"، معرباً عن "بالغ القلق من اتساع دائرة الصراع، وداعياً إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية، واعتماد الحوار سبيلاً لحل الأزمات".
وشدّد على أن "استمرار الحرب لا يخدم مصالح أي من دول المنطقة، بل يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، مبينا ان "العراق، شعباً وحكومةً، يدعو إلى السلام، ويعبّر عن تضامنه مع الشعب الإيراني الصد
يق، مثمّناً صموده في مواجهة الاعتداءات".
وأضاف ان "حكومة إقليم
كردستان العراق
متماسكة
، وتعمل بحزم على حماية الحدود ومنع أي محاولات لاستغلال الأراضي العراقية في زجّها نحو التصعيد أو تهديد أمن واستقرار دول الجوار، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
كما وأدان "الهجمات التي تستهدف
إقليم كردستان
"، مؤكداً أن "مثل هذه الأعمال لا تسهم في تحقيق
الاستقرار الإقليمي
، بل تزيد من حدّة التوتر والتصعيد".
وجدّد الرئيس رشيد "تأكيده على رفض العراق القاطع لأي اعتداءات عسكرية تطال أراضيه، معتبراً ذلك انتهاكاً للسيادة ومصدراً لقلق بالغ".
وشدّد على "ضرورة حصر دائرة الصراع، والعمل الجاد على عدم توسيع نطاقه ليطال دولاً أخرى في المنطقة"، مؤكداً "أهمية وقف الأعمال العدائية حفاظاً على السلم الإقليمي والمصالح المشتركة بين الدول".
من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن "شكره وتقديره لرئيس الجمه
ورية على مشاعره الصادقة"، مؤكداً "عمق العلاقات التاريخية والمتينة بين العراق وإيران، وحرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين".
ودعا الرئيس الإيراني إلى "إنشاء نظام اتحاد إقليمي يضم دول المنطقة، يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وترسيخ التعاون والشراكة الحقيقية بين الدول والشعوب، وفتح آفاق التواصل بينها، بما يحقق التنمية والاستقرار الإقليمي".
بغداد على رأس القائمة.. تحذير جوي جديد من اجواء الليلة: السيول قادمة
أحدث الحلقات
عشرين
العراق وايران.. لا يمكن الفراق في الحــ.رب! - عشرين م٥ - الحلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-26
عشرين
العراق وايران.. لا يمكن الفراق في الحــ.رب! - عشرين م٥ - الحلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
الأكثر مشاهدة
عشرين
العراق وايران.. لا يمكن الفراق في الحــ.رب! - عشرين م٥ - الحلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-26
عشرين
العراق وايران.. لا يمكن الفراق في الحــ.رب! - عشرين م٥ - الحلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
