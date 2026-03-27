العراق يؤكد لإيران موقفه الرسمي الرافض للحرب

وذكر لرئيس الجمهورية في بيان ان "رئيس الجمهورية، ، اجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ".وأوضح ان "الرئيس رشيد قدم خلال الاتصال، خالص التعازي والمواساة إلى القيادة والشعب الإيرانيين باستشهاد عدد من القادة، وفي مقدمتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، فضلاً عن عدد من المواطنين المدنيين العزّل جرّاء العمليات الحربية، ولا سيما استهداف مدرسة ابتدائية للبنات".وأكد رئيس الجمهورية "موقف الرسمي الرافض للحرب"، معرباً عن "بالغ القلق من اتساع دائرة الصراع، وداعياً إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية، واعتماد الحوار سبيلاً لحل الأزمات".وشدّد على أن "استمرار الحرب لا يخدم مصالح أي من دول المنطقة، بل يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، مبينا ان "العراق، شعباً وحكومةً، يدعو إلى السلام، ويعبّر عن تضامنه مع الشعب الإيراني الصديق، مثمّناً صموده في مواجهة الاعتداءات".وأضاف ان "حكومة إقليم ، وتعمل بحزم على حماية الحدود ومنع أي محاولات لاستغلال الأراضي العراقية في زجّها نحو التصعيد أو تهديد أمن واستقرار دول الجوار، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية".كما وأدان "الهجمات التي تستهدف "، مؤكداً أن "مثل هذه الأعمال لا تسهم في تحقيق ، بل تزيد من حدّة التوتر والتصعيد".وجدّد الرئيس رشيد "تأكيده على رفض العراق القاطع لأي اعتداءات عسكرية تطال أراضيه، معتبراً ذلك انتهاكاً للسيادة ومصدراً لقلق بالغ".وشدّد على "ضرورة حصر دائرة الصراع، والعمل الجاد على عدم توسيع نطاقه ليطال دولاً أخرى في المنطقة"، مؤكداً "أهمية وقف الأعمال العدائية حفاظاً على السلم الإقليمي والمصالح المشتركة بين الدول".من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على مشاعره الصادقة"، مؤكداً "عمق العلاقات التاريخية والمتينة بين العراق وإيران، وحرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين".ودعا الرئيس الإيراني إلى "إنشاء نظام اتحاد إقليمي يضم دول المنطقة، يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وترسيخ التعاون والشراكة الحقيقية بين الدول والشعوب، وفتح آفاق التواصل بينها، بما يحقق التنمية والاستقرار الإقليمي".