الكربولي يطالب بابعاد مقرات الحشد عن المناطق السكنية لتجنيب المدنيين الانفجارات والطائرات

وقال في تدوينة على منصة (اكس)، تابعتها ، انه "منذ أن بدأت الحرب بالمنطقة و محافظاتنا تتعرض لقصف شبه يومي بسبب وجود الحشد داخل المناطق السكنية الذي طالما نادينا بوضعه في مكانه الطبيعي على الحدود لحمايتها و تجنيب المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن من المخاطر الكبيرة وأصوات الطائرات والانفجارات المرعبة التي يتعرضون لها".وتابع، انه "من اجل حماية مواطنينا وتجنيب المدنيين ويلات الحروب نطالب مرة اخرى باستبدال قوات الحشد بالجيش او الشرطة فورا من اجل وضع حد لهذه المأساة الإنسانية".