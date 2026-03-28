رئيس الوزراء يوجه باجراءات بشان معرقلي التحول نحو الدفع الالكتروني

وقال المكتب الاعلامي لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تراس، اجتماع خُصص لمتابعة ملف الجباية في قطاع ، بحضور وكيل وزارة الكهرباء، والمديرين العامين لجميع شركات التوزيع بالوزارة، وعدد من المستشارين".واضاف ان "الاجتماع ناقش اجراءات وخطوات الوزارة بشأن تعزيز ملف الجباية، ضمن محور تعظيم الايرادات وتوسعة تغطية الخدمة وتقليل الهدر والتجاوزات على ، وحفظ حقوق المستهلكين في خدمة مستقرة، وكذلك مناقشة شمول المستهلكين للمقاييس الذكية، كخطوة فعالة في توزيع مستدام للطاقة".وقدم وكيل وزارة الكهرباء إيجازاً مفصلاً عن اجراءات الجباية والتحول الذكي والحلول الذكية والدفع الإلكتروني، فضلا عن اجراءات تسوية الديون بين وزارتي النفط والكهرباء وازالة التجاوزات على الشبكة الكهربائية وخفض الضائعات، وتوفير الكمية المطلوبة من المقاييس الذكية.ووجه رئيس مجلس الوزراء "باتخاذ اجراءات فعالة تجاه كل من يعمل على عرقلة التحول نحو الدفع الالكتروني، لأهميته في تعزيز كفاءة الخدمات المالية والحكومية، وجعل التعاملات أكثر تنظيما وسلاسة".كما وجه "مديري شركات التوزيع على استمرار العمل بوتيرة اعلى من اجل تحقيق الاهداف التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الدورية السابقة، بشأن تطوير قطاع الكهرباء في البلاد".