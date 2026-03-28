في بغداد.. السامرائي يبحث عدد من الملفات الخدمية

بحث رئيس تحالف العزم ، السبت، عدد من الملفات الخدمية في العاصمة .

وقال اعلام العزم في بيان، " التقى رئيس تحالف العزم المهندس يرافقه النائب عن التحالف وعدد من قيادات تحالف العزم جمعاً من شيوخ ووجهاء منطقة المكاسب غربي ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث عدد من الملفات الخدمية التي تهم أبناء المنطقة، من جانبهم أشاد الحضور بالدور الذي يؤديه تحالف العزم على المستويين السياسي والخدمي على اعتبار انه الممثل الشرعي عن مناطقهم والمدافع الأول عن حقوقها".

الى ذلك، التقى رئيس تحالف العزم، في مقر القيادي بالتحالف النائب ، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والمحافظة عن بغداد من تحالف العزم".



وتضمن اللقاء، وفق البيان، "بحث مستجدات الأوضاع العامة، وأهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين ممثلي التحالف في مجلسي النواب والمحافظة، بما يسهم في متابعة القضايا الخدمية وتحسين واقع الخدمات المقدمة لأبناء بغداد".