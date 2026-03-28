حمودي: هناك حراك جاد داخل الإطار لحسم مرشح رئاسة الوزراء

كشف رئيس ، السبت، عن وجود حراك جاد داخل الإطار التنسيقي لحسم مرشح .

​

وقال في ملتقى الحوار، "موقف الشعب العراقي مع الجمهورية الاسلامية فطري لم ينتظر استئذان من أحد، بل نابع من أصالته واخلاقه وضميره ووفائه لمن وقف معه ومسؤوليته ، وعلينا ان نفتخر به ونشكره".

وأضاف "البرلمان أهم مؤسسة في الدولة، وهو الحافظ للنظام، وعليه تحمل مسؤولية بلورة موقف تجاه الانتهاكات للسيادة والاعتداءات على الحشد والقوات الامنية، وعدم الوقوف متفرجاً".



ودعا البرلمان الى "النزول للشارع لتلمس احتجاجات الناس، وتفقد متطلبات القوات المسلحة، وأن يتمم دور الحكومة الدبلوماسي من خلال ولجنة الامن و الدفاع، وأن لا ينشغل بقضايا ثانوية".



وتابع حمودي "هناك حراك جاد داخل الإطار لحسم مرشح ومقترح بانسحاب رؤساء الوزراء الثلاثة والبحث بين بقية المرشحين"، مشددا بالقول "نحن حريصون في هذه المرحلة الخطرة على إيجاد حكومة بمستوى التحدي، وبإرادة جماعية موحدة".