السيد الخامنئي يرسل برسالة الى الشيخ حمودي

وقال المكتب الاعلامي لحمودي في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في كاظم آل صادق"، مبينا انه "تم بحث مستجدات العدوان الامريكي الصهيوني، واتجاهات المواجهة، والمسارات الدبلوماسية لإيقاف العدوان".وخلال اللقاء، سلم السيد آل صادق الشيخ حمودي رسالة شخصية من المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية السيد مجتبى الخامنئي، وبنفس الوقت اكد "قوة الموقف الايراني والثقة العالية في تحدي العدوان وهزيمته".واعرب عن شكره "للمواقف المخلصة والدور المتميز للشيخ حمودي"، مثمناً ايضاً "الموقف الشجاع والواضح للمرجعية العليا في تجاه العدوان الصهيوني الامريكي، وما جسده الشعب العراقي من مواقف تضامنية رائعة مع الجمهورية الاسلامية، وحملات تبرع ومواكب دعم كان لها الأثر البالغ في نفوس أبناء الشعب الإيراني".وأكد ان "هذه الروح الحسينية هي الأساس في هزيمة اي عدوان يستهدف الامة".