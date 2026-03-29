تفاصيل اجتماع رئاسة البرلمان برؤساء الكتل السياسية بشان انتخاب رئيس الجمهورية

وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ ، ان "رئاسة عقدت، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة جملةٍ من الملفات المرتبطة بسير العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة".وأكدت رئاسة المجلس "أهميةَ الإسراع في إنجاز القوانين ذات الأولوية التي تمسُّ حياة المواطنين وتعزِّز استقرار الدولة، إلى جانب استكمال التصويت على تشكيل اللجان النيابية الدائمة، بما يضمن تفعيل الدورين التشريعي والرقابي للمجلس".وناقش الاجتماع ملفَّ انتخاب رئيس الجمهورية،حيث سيتم تحديد موعد جلسة الانتخاب عقب اجتماعٍ مرتقبٍ مع رؤساء الكتل النيابية.وجدَّدت رئاسة المجلس تأكيدَها "على تحمّل مسؤوليَّاتها الدستورية، والعمل الجاد لإنهاء الملفات العالقة، وترسيخ الاستقرار السياسي".