سقوط مسيرة في بادية المثنى
وزير الخارجية: العراق ملتزم بالقوانين الدولية ومنع التصعيد في المنطقة
سياسة
2026-03-29 | 11:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
259 شوهد
أكد نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم اﻷحد، التزام
العراق
بالقوانين الدولية، وتجنب أي تصعيد في المنطقة.
وذكر بيان للخارجية إن "نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
ترأس
فؤاد حسين
، يوم اﻷحد، وفد جمهورية
العراق
في أعمال الدورة الـ165 لمجلس
جامعة الدول العربية
على مستوى وزراء الخارجية، التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة وزير خارجية مملكة
البحرين
عبد اللطيف الزياني
".
وأكد حسين في كلمته "التزام العراق باحترام السيادة الوطنية للدول والالتزام بالقوانين الدولية، بما يسهم في تجنب أي تصعيد في المنطقة"، مشيراً إلى أن "العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ولن يكون طرفاً في أي صراع، كما لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة".
وأوضح، أن "
الحكومة العراقية
ملتزمة بالحفاظ على سيادة البلاد، وتعزيز علاقاتها الأخوية، ومنع أي أعمال من شأنها الإضرار بأمن واستقرار المنطقة".
وجدد وزير الخارجية "رفض العراق القاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال دول
الخليج العربي
والمملكة الأردنية الهاشمية"، مشدداً على أن "أمن
الدول العربية
الشقيقة يُعد جزءاً لا يتجزأ من
الأمن القومي
العراقي، وأن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لجميع شعوبها".
وأشار إلى أن "تداعيات الحرب تحولت إلى معاناة واسعة طالت أرواحاً مدنية وعسكرية من أبناء الشعب العراقي، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمؤسسات الحكومية والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية"، لافتا إلى "التطور الأخير المتمثل في الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان العراق
نيجيرفان بارزاني
في
محافظة دهوك
".
وأكد "على أهمية تعزيز التواصل مع الدول الشقيقة لدعم المبادرات والجهود المشتركة الرامية إلى وقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي، بما يسهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالشعوب واقتصادات المنطقة، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع".
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية وقائد "قسد" يؤكدان أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد
10:03 | 2026-02-15
وزير الخارجية لنظيره الأردني: العراق ملتزم بالقانون الدولي والاتفاقات المبرمة مع الكويت
11:36 | 2026-02-23
الخارجية: استهداف منشآت الطاقة في المنطقة تصعيد مقلق
10:47 | 2026-03-19
وزير الخارجية: العراق مستقر امنياً رغم تحديات المنطقة
08:05 | 2026-02-14
الامطار تستأنف غدا بعد استراحة قليلة.. تستمر حتى بداية نيسان
محليات
02:08 | 2026-03-28
محليات
32.05%
02:08 | 2026-03-28
الامطار تستأنف غدا بعد استراحة قليلة.. تستمر حتى بداية نيسان
02:08 | 2026-03-28
اعيدوا الاغطية للسيارات.. حالوب غدا
محليات
28.17%
02:24 | 2026-03-29
اعيدوا الاغطية للسيارات.. حالوب غدا
02:24 | 2026-03-29
تفاصيل عن الطائرة التي سقطت في الكرادة فجر اليوم
أمن
01:24 | 2026-03-29
أمن
23.54%
01:24 | 2026-03-29
تفاصيل عن الطائرة التي سقطت في الكرادة فجر اليوم
01:24 | 2026-03-29
بداية موفقة للدولار مع اسبوع جديد
اقتصاد
16.25%
03:59 | 2026-03-28
بداية موفقة للدولار مع اسبوع جديد
03:59 | 2026-03-28
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-29
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-03-29
عشرين
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تفاصيل اجتماع رئاسة البرلمان برؤساء الكتل السياسية بشان انتخاب رئيس الجمهورية
10:35 | 2026-03-29
السيد الخامنئي يرسل برسالة الى الشيخ حمودي
07:41 | 2026-03-29
السامرائي يعقد اجتماعاً مع عدد من قيادات ونواب وأعضاء مجلس محافظة بغداد لتحالف العزم
07:07 | 2026-03-29
بالوثيقة.. قرار يعيد العتابي محافظا للمثنى
06:38 | 2026-03-29
المالكي بشأن استهداف منازل مسعود ونيجرفان: عمل مرفوض ومدان
04:12 | 2026-03-29
العراق والإمارات يبحثان ظروف المنطقة والتصعيد القائم
18:39 | 2026-03-28
