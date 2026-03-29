مصدر لـ السومرية: بارزاني طالب الإطار بتأجيل جلسة انتخاب الرئيس والأخير وافق

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاحد، أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني طلب من الاطار التنسيقي تأجيل جلسة الغد لمدة 10 أيام لحسم منصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر لـ ، إن "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني طلب من الاطار التنسيقي تأجيل عقد جلسة الغد الخاصة بحسم منصب رئيس الجمهورية لمدة 10 أيام". وأضاف أن "الاطار وافق على طلب وحدد يوم الثامن من نيسان موعدا نهائيا لعقد الجلسة". وجمع 215 نائباً، تواقيع لعقد جلسة في لانتخاب رئيس الجمهورية، يوم غد الاثنين.