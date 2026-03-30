تاكيدا لما نشرته السومرية.. تحديد الـ11 من نيسان موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ ان "رئاسة عقدت اجتماعاً موسَّعاً مع رؤساء الكتل النيابية؛ لبحث عدد من الملفَّات المهمَّة المتعلِّقة بعمل المجلس، وأبرزها مناقشة عدد من القوانين المهمَّة التي ستُدرج على جداول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استكمال التصويت على اللجان الدائمة للمجلس".واضافت ان "الاجتماع ناقش بشكل موسَّع ملفَّ انتخاب رئيس الجمهورية، وأهمية المضي بإنجاز هذا الدستوري، وإنهاء حالة الانسداد السياسي في ظلِّ الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد".واكدت، ان "رئاسة مجلس النواب قرَّرت تحديد يوم السبت 11 نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، داعية "رئاسةُ المجلس قادةَ الكتل السياسية إلى تحمّل مسؤوليَّاتهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات".