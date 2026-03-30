للمرة الثانية.. الخارجية الكويتية تستدعي السفير العراقي

وأكّد الديحاني أن "شن هجمات مسلحة على تُستخدَم فيها أراضي جمهورية هو عدوان على دولة واعتداء على سيادتها وانتهاك لقواعد القانون الدولي وميثاق "، مشدداً على رفض بلاده لهذه "الاعتداءات الخطيرة".وطالب باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد المعتدين، لردعهم عن هذه الممارسات.وجدّد الديحاني التأكيد على "حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من الأمم المتحدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمشروعة للتصدي لهذه الاعتداءات التي تهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".