العراق يعلن دعمه الكامل لوحدة لبنان وسيادته

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تلقى، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية "، مبينا انه "جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية، ولاسيما في ظل الحرب التي تشهدها المنطقة، واستمرار الكيان الصهيوني باعتداءاته على ".وادان "العدوان الذي يستهدف الأراضي اللبنانية وينتهك سيادتها"، مؤكداً "دعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته ورفض الاعتداءات على أراضيه".وشهد الاتصال التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات القائمة، وتهيئة الظروف الملائمة لايقاف الحرب، بما يسهم في فرض الاستقرار، من خلال دعم الحوار والسبل الدبلوماسية لحل الأزمات، وضمان سيادة الدول وأمن أراضيها.