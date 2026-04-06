مجلس النواب يعتمد النشيد الوطني لبدء جلساته بدلاً من الجرس

وبحسب المصدر، قرر المجلس استبدال "الجرس التقليدي" المخصص لدعوة النواب، بالنشيد الوطني العراقي "موطني"، ليكون الإشارة الرسمية والوحيدة لبدء الجلسات من الآن فصاعداً.وأكد المصدر أن هذا الإجراء بدأ تطبيقه فعلياً اعتباراً من اليوم، تزامناً مع الجلسة الخامسة عشرة للفصل التشريعي الحالي، بهدف تعزيز وترسيخ القيم الرمزية داخل البرلمان.