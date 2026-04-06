الدهلكي يعلن إدراج فقرة بشأن رواتب الصحوات ضمن جلسة مجلس النواب

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "جهود النائب عن تحالف العزم أثمرت عن استحصال موافقة رئاسة ، على إدراج فقرة ضمن جلسة مجلس النواب تتضمن إعادة رواتب (الصحوات) العاملين ضمن إلى ما كانت عليه ضمن قانون الموازنة لأعوام (2023-2024-2025)، والبالغ (500 ألف دينار) مقطوعة".واضاف أن "ذلك جاء لإنصاف هذه الشريحة المضحية".