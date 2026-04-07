العراق ومصر يبحثان جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة

وذكر بيان للخارجية، ان "اتصالا هاتفيا بين الوزيرين شه تقييماً للأوضاع المتسارعة، واستعراضاً للجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات بين وإيران، بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التصعيد، في ظل خطورة هذه المرحلة والمنعطف الدقيق".وبحث الجانبان "الاتصالات المكثفة الجارية في هذا الإطار، مؤكدين ضرورة تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر، وتجنب سيناريو كارثي لن يكون أي طرف بمنأى عن تداعياته، كما شددا على أهمية ترجيح الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حل توافقي يحقق التهدئة ويجنب المنطقة تداعيات واسعة النطاق".وفي هذا السياق، تناول الاتصال "التداعيات الوخيمة للحرب على حرية الملاحة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي وحركة التجارة الدولية، فضلًا عن أمن الطاقة في ضوء والطاقة، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود لإنهاء التوترات واحتواء تداعياتها، بما يسهم في تجنب مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة".