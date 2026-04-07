رشيد والسيد الحكيم يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق لترسيخ حالة الاستقرار الداخلي

وقال الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ان"رئيس الجمهورية ، التقى اليوم في ، رئيس تيار الحكمة الوطني ".واضاف البيان ان"اللقاء استعرض بشكل مفصل مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ، في ضوء التطورات التي تشهدها الأحداث في المنطقة، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف القوى السياسية لترسيخ حالة الاستقرار الداخلي التي يشهدها العراق، وحمايته من أي تداعيات محتملة".من جانبه، أعرب السيد عن دعم تيار الحكمة الوطني لكل الجهود الرامية إلى حفظ الاستقرار السياسي والأمني في العراق"، مشيرًا إلى "أهمية التنسيق بين القوى الوطنية لحسم ملف الاستحقاقات الدستورية وتجاوز التحديات الراهنة".