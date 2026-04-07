بينها تخص المنتخب الوطني والنفط.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

وذكر مكتب في بيان ورد لـ ، دن الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، استعرض فيها تطورات الأوضاع في البلاد، في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة، بجانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".وتابع المجلس "سير تنفيذ المقررات الحكومية في مجال ضغط النفقات وتعظيم واردات الخزينة، وتطبيقها في جميع الفقرات والمجالات التي نصّت عليها قرارات وتوجيهات ".وتابع المجلس "عمل صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً، وأقرّ تخصيص 100 مليار دينار سنوياً، لكل محافظة من المحافظات المشمولة بعمل الصندوق، وهي محافظات؛ (البصرة، بابل، ، المثنى، النجف الأشرف)".وفي مجال استكمال أنبوب نقل النفط الخام البصرة- حديثة، "أقرّ المجلس تعديل قراره (578 لسنة 2025)، ليتضمن تولي بتشكيلاتها المختصة توجيه الدعوات المباشرة للشركات المختصة والمهتمة بتقديم العروض للمشاركة في المشروع".وفي إطار التسويق النفطي، "وافق المجلس على تخويل شركة ناقلات النفط العراقية، صلاحية تأجير ناقلات النفط المتاحة في منطقة الخليج لاستخدامها لأغراض الخزن أو أي استخدامات اخرى تحقق هدف إطالة مدة عمل المصافي عند تعذر البيع، إضافة الى صلاحية ابرام عقود نقل النفط الخام براً من خور الزبير وصولا الى المحاور الشمالية في ، كما وافق المجلس على استثناء شركة تسويق النفط سومو من تعليمات تنفيذ العقود والسماح بالإحالة والتعاقد والتجهيز، لضمان توفير الوقود للمصانع وتعزيز الخزين الستراتيجي".وفي الشأن النفطي الخاص بإدارة فعاليات حقل غرب القرنة النفطي/2، "أقر مجلس الوزراء التأكيد على تسديد الضريبة المستحقة وفقا للقرار (41 لسنة 2026)، وقيام شركة نفط الشمال بتسديد مبلغ الضريبة كونها الشريك الحكومي في العقد، وأن المستحقات على شركة لوك اويل، جرى حسمها ضمن المبلغ الكلي للتسوية النهائية المقرة بقرار مجلس الوزراء (129 لسنة 2026)، بالاضافة الى المبالغ الضريبية المستحقة للعامين؛ 2025، و2026".وضمن عمل الحكومة بمتابعة مشاريع البنى التحتية، "وافق المجلس على تعديل قراره (19 لسنة 2026)، المتعلق بإدراج مكوّن استبدال جسر مدخل طوزخورماتو في ، واستثنائه من تعليمات تنفيذ العقود العامة، لغرض تسهيل إتمامه".كما أقر مجلس الوزراء "تعديل قراره (691 لسنة 2025)، ليتضمن بيع مساحة 4000 دونم، في الى منسوبي هيأة في المحافظة، بدون مزايدة علينة، استناداً الى قانون بيع وايجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)".وبشأن تمويل المشروعات الاستثمارية المستمرة، "وافق المجلس على ماقدمته وزارة التخطيط، باستثناء المشروعات التي ستمول من القروض الاجنبية الذي يتطلب تضمينها ضمن قانون الموازنة او أي قانون آخر يحل محله لمعالجة الوضع المالي الحالي".وأقرّ المجلس "ما جاء في توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المتضمنة السماح لمستوردي الذهب بإدخال مادة الذهب من خلال منفذ طريبيل، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (23671 لسنة 2023)، بسبب غلق المطارات والظروف الأمنية في المنطقة، ويكون استيفاؤها في كمارك الشحن الجوي لمطار بغداد واكمال اجراءات التقييس والسيطرة النوعية".ووافق مجلس الوزراء على "آلية التنفيذ لضمان حصة الدولة من المشروعات الاستثمارية السكنية المثبتة من قبل هيأة المستشارين، وتشتمل هذه الآلية الإجازات الاستثمارية التي حصلت على استثناءات عن طريق اللجنة العليا للاستثمار والإعمار".واحتفاء بالمنجز الرياضي الكبير المتمثل بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الى نهائيات ، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:-منح لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم، والملاك الإداري المرافق الى المكسيك، دوراً سكنية بتصميم خاص في مجمع داماك هيلز بالقرب من .-منح لاعبي وأعضاء الطاقم التدريبي والإداري والساند جواز سفر دبلوماسياً نافذاً لأربع سنوات.-إصدار طابع بريدي يوثق الإنجاز في الذاكرة الوطنية.-تولي أمانة بغداد إنشاء جدارية وطنية بانورامية أو نصب تذكاري لتخليد التأهل، وتتضمن أسماء اللاعبين، وتتولى التصميم لجنة فنية مختصة.-قيام المحافظات كافة، بإطلاق تسمية (اسود الرافدين) على احد الشوارع بالمحافظة، وإطلاق تسمية (دورة أسود الرافدين) على دورات التخرج لهذه السنة في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.-إنشاء متحف أو جناح خاص للإنجاز في مقر والمدينة الرياضية".