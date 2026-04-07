بينها تخص المنتخب الوطني والنفط.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يدرس السيطرة على قطاع النفط الإيراني.. ما علاقة الصين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بينها تخص المنتخب الوطني والنفط.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

2026-04-07 | 11:52
Alsumaria Tv
بينها تخص المنتخب الوطني والنفط.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
424 شوهد

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، فيما اصدر جملة من القرارات بينها تخص المنتخب الوطني والنفط.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، دن الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، استعرض فيها تطورات الأوضاع في البلاد، في ضوء الأحداث ال
تي تشهدها المنطقة، بجانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وتابع المجلس "سير تنفيذ المقررات الحكومية في مجال ضغط النفقات وتعظيم واردات الخزينة، وتطبيقها في جميع الفقرات والمجالات التي نصّت عليها قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء".

وتابع المجلس "عمل صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً، وأقرّ تخصيص 100 مليار دينار سنوياً، لكل محافظة من المحافظات المشمولة بعمل الصندوق، وهي محافظات؛ (البصرة، بابل، الديوانية، المثنى، النجف الأشرف)".

وفي مجال استكمال أنبوب نقل النفط الخام البصرة- حديثة، "أقرّ المجلس تعديل قراره (578 لسنة 2025)، ليتضمن تولي وزارة النفط بتشكيلاتها المختصة توجيه الدعوات المباشرة للشركات المختصة والمهتمة بتقديم العروض للمشاركة في المشروع".

وفي إطار التسويق النفطي، "وافق المجلس على تخويل شركة ناقلات النفط العراقية، صلاحية تأجير ناقلات النفط المتاحة في منطقة الخليج لاستخدامها لأغراض الخزن أو أي استخدامات اخرى تحقق هدف إطالة مدة عمل المصافي عند تعذر البيع، إضافة الى صلاحية ابرام عقود نقل النفط الخام براً من خور الزبير وصولا الى المحاور الشمالية في محافظة كركوك، كما وافق المجلس على استثناء شركة تسويق النفط سومو من تعليمات تنفيذ العقود والسماح بالإحالة والتعاقد والتجهيز، لضمان توفير الوقود للمصانع وتعزيز الخزين الستراتيجي".

وفي الشأن النفطي الخاص بإدارة فعاليات حقل غرب القرنة النفطي/2، "أقر مجلس الوزراء التأكيد على تسديد الضريبة المستحقة وفقا للقرار (41 لسنة 2026)، وقيام شركة نفط الشمال بتسديد مبلغ الضريبة كونها الشريك الحكومي في العقد، وأن المستحقات على شركة لوك اويل، جرى حسمها ضمن المبلغ الكلي للتسوية النهائية المقرة بقرار مجلس الوزراء (129 لسنة 2026)، بالاضافة الى المبالغ الضريبية المستحقة للعامين؛ 2025، و2026".

وضمن عمل الحكومة بمتابعة مشاريع البنى التحتية، "وافق المجلس على تعديل قراره (19 لسنة 2026)، المتعلق بإدراج مكوّن استبدال جسر مدخل طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، واستثنائه من تعليمات تنفيذ العقود العامة، لغرض تسهيل إتمامه".

كما أقر مجلس الوزراء "تعديل قراره (691 لسنة 2025)، ليتضمن بيع مساحة 4000 دونم، في محافظة البصرة الى منسوبي هيأة الحشد الشعبي في المحافظة، بدون مزايدة علينة، استناداً الى قانون بيع وايجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)".

وبشأن تمويل المشروعات الاستثمارية المستمرة، "وافق المجلس على ماقدمته وزارة التخطيط، باستثناء المشروعات التي ستمول من القروض الاجنبية الذي يتطلب تضمينها ضمن قانون الموازنة او أي قانون آخر يحل محله لمعالجة الوضع المالي الحالي".

وأقرّ المجلس "ما جاء في توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المتضمنة السماح لمستوردي الذهب بإدخال مادة الذهب من خلال منفذ طريبيل، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (23671 لسنة 2023)، بسبب غلق المطارات والظروف الأمنية في المنطقة، ويكون استيفاؤها في كمارك الشحن الجوي لمطار بغداد واكمال اجراءات التقييس والسيطرة النوعية".

ووافق مجلس الوزراء على "آلية التنفيذ لضمان حصة الدولة من المشروعات الاستثمارية السكنية المثبتة من قبل هيأة المستشارين، وتشتمل هذه الآلية الإجازات الاستثمارية التي حصلت على استثناءات عن طريق اللجنة العليا للاستثمار والإعمار".

واحتفاء بالمنجز الرياضي الكبير المتمثل بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الى نهائيات كأس العالم، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

-منح لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم، والملاك الإداري المرافق الى المكسيك، دوراً سكنية بتصميم خاص في مجمع داماك هيلز بالقرب من مطار بغداد الدولي.
-منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الطاقم التدريبي والإداري والساند جواز سفر دبلوماسياً نافذاً لأربع سنوات.
-إصدار طابع بريدي يوثق الإنجاز في الذاكرة الوطنية.
-تولي أمانة بغداد إنشاء جدارية وطنية بانورامية أو نصب تذكاري لتخليد التأهل، وتتضمن أسماء اللاعبين، وتتولى التصميم لجنة فنية مختصة.
-قيام المحافظات كافة، بإطلاق تسمية (اسود الرافدين) على احد الشوارع بالمحافظة، وإطلاق تسمية (دورة أسود الرافدين) على دورات التخرج لهذه السنة في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.
-إنشاء متحف أو جناح خاص للإنجاز في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم والمدينة الرياضية".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
اخترنا لك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.