السامرائي والسيد الحكيم يبحثان أهمية تعزيز الحوار بين القوى السياسية

وقال اعلام العزم في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة ، حيث جرى بحث مستجدات المشهد السياسي وأبرز التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الراهنة".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز الحوار بين القوى السياسية، والعمل المشترك لحسم الاستحقاقات الدستورية بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل مؤسسات الدولة، إلى جانب التأكيد على تبني مواقف مسؤولة تراعي مصلحة وتحصنه من تداعيات الأوضاع الإقليمية".