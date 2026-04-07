الحمداني: فاجعة العامرية وشارع فلسطين تدعونا لاتخاذ موقف مسؤول

اعتبر رئيس ، أن فاجعة وشارع فلسطين تدعو الى اتخاذ موقف مسؤول.

وقال الحمداني في بيان، " فاجعة وشارع فلسطين تدعونا جميعا الى اتخاذ موقف مسؤول من خلال فرض خطط امنية محكمة لحماية اهالي العاصمة من تكرار الهجمات على الاسر الامنة".

وأضاف "نجدد الدعوات الى الكتل السياسية جميعا لاجتماع طارئ يناقش التداعيات المتسارعة".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الثلاثاء، بسماع أصوات انفجارات في جانب من بغداد.