الشيخ حمودي يهنئ ايران بالانتصار الذي تحقق في مواجهة التحديات الكبرى

وقال الشيخ في بيان ورد لـ ، "نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعبًا، ولروح الشهيد الشاهد الامام السيد علي الخامنئي (قدس سره) هذا الانتصار الذي تحقق بثباتها وصمودها في مواجهة التحديات الكبرى، والذي أثبتت به مرة أخرى أن إرادة الشعوب لا تُكسر، وأن معادلات القوة يمكن أن تتغير عندما تتوفر العزيمة والثقة بالنفس والإيمان بالله".واضاف "كما نبارك لكل من وقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعم موقفها في هذه المواجهة"، مؤكدا ان "هذا التكاتف يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية وحدة الصف في وجه الضغوط والهيمنة".وثمن "جهود جمهورية باكستان الاسلامية وحرصها على إحلال السلام، آملين لها التوفيق في إدارة مفاوضات المرحلة القادمة"، مشيرا الى ان "ما تحقق اليوم لا يُعدّ مجرد حدث عابر، بل محطة مفصلية تؤكد أن زمن الإملاءات قد ولّى، وأن الشعوب القادرة على الصمود تستطيع فرض حضورها وتثبيت حقوقها".