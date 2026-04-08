العراق يستنكر الهجمات الاسرائيلية "الوحشية" ضد المدنيين في لبنان

وقال الناطق الرسمي باسم ، ، في بيان، إن "استمرار حكومة الكيان بنهجها العدواني الساعي الى استدامة الصراع والحرائق، برغم الجهود الدولية الصعبة التي أثمرت عن ترتيبات لوقف إطلاق النار، إنما هو دليل على مخططاتها العدوانية لإفشال الهدنة، مثلما أنها تمثل إيغالاً من حكومة نتنياهو في ارتكاب المزيد من الجرائم، في عملية ممنهجة لسحق آخر الاعتبارات للقوانين الدولية، وضرورات السلم العالمي".ودعا البيان، والمنظمات الدولية، والدول الكبرى، إلى "ممارسة مسؤولياتهم المنوطة بهم من أجل منع ارتكاب المزيد من الجرائم، وأن تسعى بكل قوة لحماية المدنيين الآمنين".واضاف "نعزّي الشقيق، حكومة وشعباً، في ضحايا العدوان، وندعو الله جلّ وعلا أن يمنّ بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يحلّ الأمن والاستقرار في ربوع جميع بلدان منطقتنا".