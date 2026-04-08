العراق وفنلندا يبحثان جهود خفض التصعيد بين ايران وامريكا

وذكر بيان للخارجيّة العراقية، ان "الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، فضلًا عن مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية".كما تناولا "تطورات الأوضاع في المنطقة في ضوء جهود خفض التصعيد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدَين أهمية دعم المساعي الدبلوماسية وترسيخ الاستقرار".وفي الشأن الاقتصادي، جرى بحث "فرص توسيع نشاط الشركات الفنلندية في السوق العراقية، ولا سيما في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والبنى التحتية".وأكد الوزير "حرص على تعزيز الشراكات الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، فيما جدد السفير الفنلندي دعم بلاده لجهود التهدئة وتعزيز التعاون مع العراق".كما تطرق اللقاء إلى "تطورات المشهد السياسي في العراق، ولا سيما ملف تشكيل الحكومة الجديدة، حيث شدد السيد الوزير على أهمية المضي في تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز الاستقرار السياسي، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار والتعاون الدولي".