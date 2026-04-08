الاعرجي: الحكومة العراقية بذلت جهوداً لوقف اطلاق النار

وقال الاعرجي في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، "نرحب بجهود التهدئة التي تُوجت بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مثمنا "الدور البناء الذي اضطلعت به باكستان في دعم هذا المسار وتعزيز فرص نجاحه".واضاف ان " بذلت جهوداً حثيثة وأجرت اتصالات مكثفة للإسهام في إقناع وتشجيع جميع الأطراف على اعتماد التهدئة ووقف إطلاق النار"، مجددا التأكيد على موقف الثابت بأن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأنجع لترسيخ الاستقرار وصون الأمن، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز فرص السلام المستدام".