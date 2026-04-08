السوداني يؤكد أهمية العمل على إدامة وقف إطلاق النار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:00 PM
الى
07:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
لبنان يعلن الحداد العام على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561118-639112758108453682.jpeg
السوداني يؤكد أهمية العمل على إدامة وقف إطلاق النار
سياسة
2026-04-08 | 16:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
107 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، الأربعاء، أهمية العمل على إدامة وقف إطلاق النار بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "تلقّى رئيس
مجلس الوزراء
السيد محمد شياع السوداني
، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي السيد
إيمانويل ماكرون
، جرى خلاله بحث الأوضاع العامة في المنطقة وتطوّرات الأحداث، والجهود المبذولة لوقف الصراع".
ونقل البيان عن
السوداني
تأكيده خلال الاتصال "أهمية العمل على إدامة وقف إطلاق النار بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم".
كما جرى "البحث بين الجانبين في وقائع الاعتداءات المؤلمة التي تعرّض لها لبنان اليوم وعواقبها على الإستقرار الإقليمي، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين الآمنين".
وأشار
رئيس الوزراء
الى "حرص الحكومة على إدامة العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين بين
العراق
وفرنسا"، مبيّناً "جهود القوات الأمنية العراقية ونجاحها بإلقاء القبض على المتورّطين بإطلاق طائرة مسيّرة استهدفت موقعاً قرب أربيل تواجد فيه عناصر من
التحالف الدولي
لمحاربة داعش، وأدّت الى مقتل ضابط فرنسي، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز قوة إنفاذ القانون في كل ارجاء العراق".
من جانبه أشاد
ماكرون
بالجهود التي يبذلها العراق في سبيل دعم الاستقرار بالمنطقة، وقدّم للسوداني التهنئة بمناسبة تأهل منتخب العراق الكروي لنهائيات
كأس العالم
، معبراً عن سعادته بالمباراة التي ستجمع المنتخبين العراقي والفرنسي بعد وقوعهما في مجموعة واحدة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
السوداني واردوغان يؤكدان أهمية إدامة الحوارات والركون إلى الحلول السلمية ومنع اتساع الصراعات
11:38 | 2026-02-13
السوداني ورشيد يؤكدان أهمية إدامة الحوارات السياسية والإسراع بإكمال الاستحقاقات الدستورية
12:25 | 2026-01-12
السوداني: اهمية إدامة التنسيق بين القوى السياسية لتوحيد المواقف ومواجهة التحديات
08:42 | 2026-04-01
وزير الخارجية ونظيره المصري يؤكدان أهمية وقف اطلاق النار وتعزيز الاستقرار في المنطقة
14:07 | 2026-03-22
العراق
فرنسا
السيد محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
إيمانويل ماكرون
التحالف الدولي
إيمانويل ماكر
مانويل ماكرون
مكتب السوداني
شياع السوداني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة تعطل الدوام غدا
محليات
38.74%
06:20 | 2026-04-08
محافظة تعطل الدوام غدا
06:20 | 2026-04-08
هل سيكون الخميس المقبل عطلة رسمية؟
محليات
37.65%
07:42 | 2026-04-07
هل سيكون الخميس المقبل عطلة رسمية؟
07:42 | 2026-04-07
خبر يخص المتقاعدين
محليات
11.87%
07:00 | 2026-04-07
خبر يخص المتقاعدين
07:00 | 2026-04-07
تحديث جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
اقتصاد
11.73%
03:49 | 2026-04-08
تحديث جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:49 | 2026-04-08
المزيد
الأكثر مشاهدة
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08/04/2026 | 2026
13:00 | 2026-04-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08/04/2026 | 2026
13:00 | 2026-04-08
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-08
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-08
نشرة أخبار السومرية
٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-07
نشرة أخبار السومرية
٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-07
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
اخترنا لك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.