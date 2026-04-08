العراق وإيران يبحثان مسار المباحثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "بحث نائب رئيس ، السيد ، يوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع ، عراقچي، تطورات الأوضاع الإقليمية ومسار المباحثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار".وتناول الجانبان حيثيات المباحثات الخاصة بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتقييـم دور باكستان وعدد من الدول الأخرى التي أسهمت بشكل إيجابي في تهيئة الظروف للحوار.كما بحثا "التصعيد الخطير والمكثف الذي يشنه الكيان الإسرائيلي على العاصمة ومناطق أخرى في ، وما يرافقه من تداعيات إنسانية وأمنية والدور الذي يقوم به في عرقلة مسار المباحثات، التي كان من المقرر عقدها يوم الأحد".وأكد الجانبان "أهمية العمل مع عدد من الدول لحثّ على ممارسة الضغوط اللازمة على حكومة نتنياهو لوقف الهجمات على لبنان، وتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات".وفي سياق متصل، أطلع وزير الخارجية الإيراني، نظيره العراقي على نتائج اتصالاته الدولية المكثفة التي أجراها خلال اليومين الماضيين، في إطار دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، وفق البيان.