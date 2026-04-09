السوداني: العراق تحول من "دولة معزولة" إلى بلد يتشارك جميع أبنائه في تقرير مصيره

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تنشر 12 طائرة هجومية في الشرق الأوسط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561148-639113311650548328.jpg
السوداني: العراق تحول من "دولة معزولة" إلى بلد يتشارك جميع أبنائه في تقرير مصيره
سياسة
2026-04-09 | 07:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
180 شوهد
أكد رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس (9 نيسان 2026)، أن ذكرى سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 تمثل نهاية لعصور التسلط وسلب الحريات، مشدداً على التزام الحكومة بحماية المكتسبات ومواصلة منهج الإعمار والتنمية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وقال
السوداني
في بيان، تحلّ علينا اليوم الذكرى الثالثة والعشرون لسقوط النظام الدكتاتوري الإجرامي، ففي مثل هذه الأيام سنة 2003، ولّى للأبد عصر التسلط والقتل وسلب الحريات وانتهاك الحرمات، ليستعيد العراقيون، بجميع مكوناتهم وأعراقهم وأطيافهم، حريتهم وبلدهم الذي تسلطت عليه عصابة أضاعته وأدخلته في دوامة من المغامرات العبثية والحروب المريرة.
وأضاف، وإننا مع استذكارنا لهذا الحدث الفارق في تاريخ
العراق
المعاصر، فإننا نقف بإجلال واحترام أمام التضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون، من مختلف الاتجاهات والتيارات والأحزاب، التي كانت في مقدمتها شهادة آية الله العظمى
السيد محمد باقر الصدر
وأخته العلوية الطاهرة السيدة آمنة
الصدر
(رضوان الله عليهما)، اللذينِ كتب الله أن تتوافق ذكرى شهادتهما مع ذكرى سقوط النظام المباد.
وتابع، وقد كان من ثمار هذا الحدث التاريخي أن يتحول العراق من بلد معزول، تقوده الأفكار الأحادية التسلطية، إلى دولة يتشارك جميع أبنائها في قيادتها وتقرير مصيرها، في ظل نظام ديمقراطي ودستور دائم يكفل الحريات ويعزز مكانة العراق الدولية.
وأوضح، وإننا نؤكد هنا حرصنا على حماية المكتسبات التي نالها العراقيون بفضل دمائهم الطاهرة، ونواصل العمل في منهج الإعمار والتنمية والبناء وإبعاد كل المخاطر عن بلدنا، خصوصاً مع ما تشهده منطقتنا من أحداث خطيرة وحرب مستمرة منذ أكثر من سنتين، وهي مسؤولية اتخذنا عهداً على أن نكون على قدر تحدياتها من أجل الارتقاء بواقع جميع أبناء شعبنا العزيز.
واختتم، الرحمة والرضوان والمجد والخلود لجميع شهداء العراق، والخزي والعار للدكتاتورية والمجرمين.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
السوداني
العراق تحول من "دولة معزولة" إلى بلد يتشارك جميع أبنائه في تقرير مصيره
السيد محمد باقر الصدر
محمد شياع السوداني
محمد باقر الصدر
السيد محمد باقر
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
+A
-A
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.