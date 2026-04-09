السوداني يؤكد أهمية تثبيت الهدنة وشمول لبنان بوقف إطلاق النار

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد بدر ".وشهد اللقاء وفق البيان "مناقشة التطورات المتلاحقة التى تشهدها المنطقة، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف التصعيد، واحتواء آثار الحرب"، وأكد "أهمية تثبيت الهدنة، وشمول بوقف إطلاق النار"، مجددا "إدانة لعدوان الاحتلال الصهيوني على الشعب اللبناني الشقيق".وأشار الى "ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون العربي المشترك للعمل على احتواء التوتر وتجنب المزيد من انعدام الاستقرار"، مؤكدا دعم العراق المتواصل لتفعيل الحوار والحلول الدبلوماسية لتعزيز التهدئة وحفظ سيادة دول المنطقة ومقدرات شعوبها.من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده لرؤية ومساعيها في تجنيب بلدان المنطقة المزيد من تداعيات الحرب، مبيناً أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.