الأتروشي يعلن عدم موافقته على جدول جلسة السبت

أعلن النائب الثاني لرئيس أمين الأتروشي، عدم موافقته على جدول جلسة السبت الذي يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الاتروشي في بيان، "إنطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على إستقرار العملية السياسية وضمان المسار الديمقراطي في البلاد، نُعلن عدم موافقتنا على جدول أعمال جلسة يوم السبت الموافق 4/11، المخصصة لإنتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب غياب التوافق الوطني والسياسي حول الاستحقاقات الانتخابية، ولا سيما أن منصب رئيس الجمهورية يُمثّل وحدة البلاد وحماية الدستور".

ودعا "شركاءنا القادة في العملية السياسية إلى إتاحة الفرصة لمزيد من التفاهمات والحوارات الجادة، وتجاوز الخلافات، للوصول إلى توافق وطني حول مرشح رئاسة الجمهورية يحظى بقبول وطني واسع، بعيدًا عن سياسة فرض الأمر الواقع"، مؤكدا "ضرورة المحافظة على المصلحة الوطنية العليا للبلاد".



وأضاف أن "هناك عدم اتفاق على مرشح رئاسة ، وهو المنصب الأهم في والعملية السياسية، ومن حقنا أن نكون على علم بالشخصية المرشحة وأن يكون لنا رأي في هذا الترشيح".

وأعلن ، جدول أعمال جلسته ليوم السبت المقبل، تضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.