كتل نيابية "وازنة" تعلن حضورها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غداً السبت

وقالت كل من كتلة الإعمار والتنمية، وقوى ، وصادقون، وبابليون، وتقدم إنها "ستحضر الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غداً السبت".بدورها، قالت كتلة الصادقون النيابية في بيان: "تؤكد الكتلة برئاسة النائب عدي التزامها بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، تأكيداً لثبات موقفها وجديتها في المضي بهذا وانطلاقاً من هذا النهج ستكون في مقدمة الحاضرين". ودعت الكتلة "جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية بعيداً عن التعطيل".من جانبها، قالت كتلة النيابية في بيان: إن "حضورنا جلسة يوم السبت بكامل أعضاء الكتلة والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ليس مجرد التزام شكلي، بل هو تجسيد لعهد وطني نؤمن به ومسؤولية نتحملها امام الله والتاريخ".وأضافت الكتلة: "نحضر لأن الدولة لا تبنى بالغياب، ولأن الاستحقاقات لا تنتظر، ولأن الوطن يستحق أن يصان بالفعل لا بالقول".