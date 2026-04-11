16 مرشحاً.. مجلس النواب يباشر إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية

باشر ، اليوم السبت 11 نيسان 2026، إجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط أجواء من الترقب السياسي ومحاولات حثيثة لتحقيق نصاب الثلثين القانوني اللازم لتمرير المرشح.

وذكرت ، أن المجلس بدأ فعلياً بمراسم انتخاب رئيس الجمهورية، معلنةً أن عدد المرشحين الكلي للمنصب كان 18 مرشحاً، قبل أن ينسحب (آسو فريدون علي) و(عبداللطيف محمد جمال) ليصبح العدد النهائي 16 مرشحاً.

وتعد عملية انتخاب رئيس الجمهورية في إجراءً برلمانياً يتم وفقاً للمادة 70 من الدستور العراقي؛ فبعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، يُفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويحق لكل مواطن تستوفي فيه الشروط القانونية أن يرشح نفسه للمنصب.