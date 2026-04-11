بعد انتخاب رئيس الجمهورية.. السوداني: ننتظر تشكيل حكومة قوية

‏وقال في بيان، ورد لـ ، انه "نتقدم بخالص التهنئة إلى آميدي، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية من قبل ، هذه الخطوة المهمة التي تعزز مسار الديمقراطية المستمر في وطننا الكريم وتستكمل المسار الدستوري، مثلما أنها تجسد الاحترام الكبير لإرادة أبناء شعبنا التي عبروا عنها من خلال مشاركتهم المميزة في الانتخابات التشريعية الماضية".واضاف: "‏ومع إنجاز هذا الوطني، فإننا بانتظار إكمال الاستحقاق الحاسم بتشكيل حكومة إئتلافية قوية في ظل الثوابت الوطنية والدستورية، تكمل ما بدأناه من عمل في مسار التنمية والنهضة العمرانية، وترسيخ مكانة الدولية، وتعزيز علاقاته الخارجية، بجانب مواجهة التحديات الداخلية المتمثلة بالمضي في بسط سلطة الدولة، وتوطيد قدرة قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها على إنفاذ القانون واحتكار قوة السلاح، وعدم تعريض أمنه للخطر والعمل على حماية سيادة العراق ومصالحه العليا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية".وتابع: "وبهذه المناسبة، نعبر عن شكرنا الوفير لرئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس وجميع القوى السياسية الوطنية، التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز المهم"، كما نعبر عن "تثميننا لدور وحرصه على دعم اتمام الاستحقاقات الدستورية وتأكيده على أهمية احترام التوقيتات التي رسمها الدستور".