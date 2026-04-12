"لم يعلن عنها".. كواليس جلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية

وقالت المصادر لـ ، ان "اجواء جلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية متوترة وشهدت غياب بعض الكتل، مقابل ممارسات وُصفت بالمتناقضة من كتل أخرى داخل البرلمان".واضافت انه "وفقاً لمصادر رفيعة، فإن الكتل التي تخلفت عن حضور الجلسة ضمّت نواب كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وائتلاف دولة القانون، وكتلة أبشر ، إضافة إلى بعض نواب تحالف الأساس، في محاولة لتشكيل الثلث المعطل"، مشيرة الى ان "احدى الكتل السياسية انتهجت سلوكاً متقلباً خلال مجريات الجلسة، إذ بدأت بمحاولة كسر النصاب عبر الانسحاب من قاعة التصويت، قبل أن تعود لاحقاً وتشارك في عملية الاقتراع".وتابعت أن "16 نائباً من أصل 17 ضمن الكتلة صوّتوا لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ، في حين هناك وعود من قبلهم بالتصويت لصالح آميدي"، مبينة ان "النائب امتنع عن التصويت، تضامناً مع موقف نواب الحزب الديمقراطي".