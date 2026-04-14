الشيخ حمودي للسفير التركي: استقرار المنطقة يوجب تحالف اقليمي بمواجهة التوحش الصهيوني

وقال مكتب الشيخ في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل سفير لدى بورا إنيان"، مبينا انه "تم بحث تطورات الصراع في المنطقة، ورؤية البلدين لاستقرارها، وفرص توثيق التعاون وتنمية المصالح المشتركة بين وتركيا في المجالات الاقتصادية والامنية والسياسية".وشدد الشيخ حمودي على "ضرورة استثمار انقرة لثقلها بالمنطقة في مواجهة التوحش الصهيوني"، داعياً إلى "إيجاد تحالف أقليمي يحفظ أمن واستقرار المنطقة، ويكبح جماح المخططات التوسعية لهتلر المنطقة "نتنياهو".واكد "حرص العراق على التهدئة، واحتواء أي تداعيات تسبب بها العدوان على الجمهورية الاسلامية، في نفس الوقت الذي أشاد بمتانة العلاقات العراقية التركية"، مؤكداً "حرصه على تطوير التعاون بالمجال النفطي والتجاري، خاصة في ظل التحديات الراهنة، وأيضاً بمجال البنى التحتية لمشاريع المياه، وغيرها".