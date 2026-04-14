"واشنطن تايمز" تتحدث عن السوداني: أثبت قدرته على إبقاء العراق بعيدا عن الحروب

اعتبرت صحيفة " تايمز"، الثلاثاء، أن أثبت قدرته على إبقاء بعيدا عن الحروب ومنع التصعيد الداخلي، مؤكدة أنه قائد يدير توازنا معقدا بين الضغوط الداخلية والتوقعات الخارجية.

وجاء في مقال لنائب رئيس تحرير تيم قسطنطين بعنوان "لماذا قد ترغب في وضع ثقتها في العراقي الحالي "، بينما تنخرط إدارة في مفاوضات مع تتأرجح يوميًا بين احتمالات التوصل إلى اتفاق متحفظ وخطر تجدد المواجهة العسكرية، يصبح الحفاظ على الاستقرار النسبي الذي تحقق حديثًا في ، الجار المباشر لإيران، أولوية استراتيجية للولايات المتحدة لا ينبغي إغفالها".

ويضيف "لقد تمتع العراق بعلاقة متينة مع في السنوات الأخيرة. فقد كانت العلاقات الحكومية جيدة إلى حد معقول، ومع الاستقرار الملحوظ الذي ترسخ خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، بدأت شركات أمريكية كبرى ترى مزايا الاستثمار والعمل في . وفي الوقت نفسه، حافظ العراق على علاقة عمل مع إيران، وهو أمر عملي ومنطقي بالنسبة له".

ولفت المقال الى أن "العراق أجرى انتخابات في الماضي، حيث حصل أنصار رئيس الوزراء الحالي على عدد مقاعد أكثر من أي حزب آخر، لكنهم لم يحققوا العدد الكافي لإعادته إلى المنصب مباشرة. وبدلاً من ذلك، استمرت العملية المعقدة لاختيار رئيس الوزراء لأشهر"، مضيفا "الآن دخلت مراحلها الأخيرة. وقد تم اختيار رئيس جديد – وهو منصب شرفي إلى حد كبير – من الأكراد، وفقًا للعرف المتبع في العراق الحديث. وبناءً على ذلك، بدأ لاختيار رئيس وزراء جديد، ومن المتوقع حسم القرار خلال أقل من أسبوعين".

وشدد المقال أن "وجود رئيس وزراء عراقي يمتلك فهمًا واضحًا للولايات المتحدة سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى بعد تسوية الأمور مع إيران"، موضحا أن "الاختيار الصحيح ضروري لتعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة، ولتحديد كيفية مساهمة هذه العلاقة في رسم مسار العراق داخل بيئة إقليمية مضطربة".

وفي هذا السياق، يبرز رئيس الوزراء الحالي محمد وفق المقال "كشريك موثوق. فهو لم ينجرّ إلى مهادنة مفرطة مع إيران، ولم يدفع العراق نحو التصعيد، بل انتهج سياسة توازن دقيقة تحمي مصالح العراق وتمنع انجراره إلى صراع مفتوح، مع تبني سياسة واضحة تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو ما ظهر أيضًا في تعامله المتوازن مع التطورات في سوريا".

وأردف المقال "في عام 2025، وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين وإيران، لعبت حكومة دورًا حاسمًا في منع جرّ العراق إلى المواجهة. وخلال هذا العام، ساهمت حكومته في حماية المصالح الأمريكية داخل العراق من خلال إيقاف عشرات العمليات التي استهدفت أصولًا أمريكية"، مضيفا "وقد تحقق ذلك رغم أن حكومته كانت تعمل بصفة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة منذ انتخابات نوفمبر، وفي ظل بيئة أمنية معقدة، حيث شهدت إحدى الفصائل المسلحة، وهي قوات ، خلافات حادة مع الولايات المتحدة".

وتابع "تُظهر العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والحشد الشعبي أن قضية الفصائل المسلحة والسلاح خارج إطار الدولة لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا. ويرى كثيرون أن هذه المشكلة لا يمكن حلها بالقوة، بل عبر مسارات سياسية ودبلوماسية معقدة، وهو النهج الذي يواصل السوداني اتباعه"، وفق المقال.

وأثبت رئيس الوزراء قدرته بحسب المقال على "إبقاء العراق بعيدًا عن الحروب ومنع التصعيد الداخلي، كما أظهر مرونة سياسية من خلال تأمين إطلاق سراح صحفي أمريكي مختطف خلال أيام، وهو ما يعكس قدرته على بواقعية وسيطرة".

ويضيف المقال أيضا "تُصوّر بعض الروايات المبسطة العراق على أنه مجرد ساحة صراع بين واشنطن وطهران، لكن الواقع مختلف؛ فالعراق اليوم ليس كيانًا فارغًا يمكن تشكيله وفق إرادة خارجية، بل هو دولة ذات نسيج داخلي معقد، تتداخل فيه عوامل سياسية واجتماعية وأيديولوجية بشكل فريد، ما يجعل كل قرار استراتيجي خاضعًا لحسابات دقيقة".

وأشار الى أن "العلاقات الدولية تُدار عبر المصالح المشتركة وإدارة الخلافات. وقد طُرح اسم رئيس الوزراء الأسبق كخيار محتمل، إلا أن عودته إلى المنصب قد لا تكون خطوة حكيمة، خاصة بعد أن صرّح الرئيس في يناير بأنه في حال اختياره “لن تستمر الولايات المتحدة في مساعدة العراق”، معتبرا أن "علاقة قد شهدت توترًا خلال ولايته السابقة بسبب تقاربه المتزايد مع إيران، ويبدو أن ترامب لا يتسامح مع هذا النهج".

وعلى النقيض من ذلك، وفق المقال "لا يبدو أن الإدارة العراقية الحالية معزولة أو تفتقر إلى الثقة. فالسوداني قائد يدير توازنًا معقدًا بين الضغوط الداخلية والتوقعات الخارجية. وهو يعمل ضمن هامش ضيق، لكن بحذر وواقعية، محافظًا على استقرار هش في بيئة يمكن أن تنفجر في أي لحظة إذا أُسيء التعامل معها".

واختتم الكاتب مقاله بالقول "ينبغي على الولايات المتحدة أن تنظر إلى تجربة السوداني من ثلاث زوايا: كنموذج لإدارة التوازن، وكضمانة لمنع انزلاق العراق نحو محور واحد، وكفرصة للحفاظ على شراكة مستقرة في بيئة مضطربة"، مضيفا "بينما يراقب العالم الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، قد يغفل البعض أهمية اختيار رئيس الوزراء في العراق، لكن في نهاية المطاف، ومع انحسار التوتر بين واشنطن وطهران، قد يكون الشخص الذي يقود بغداد عنصرًا حاسمًا في ضمان السلام والاستقرار على المدى الطويل".